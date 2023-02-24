Согласно отчету ABC Deportes, Винисиус Жуниор усердно работает над своей техникой удара и завершающими навыками, стремясь забить 30 голов за сезон. Бразилец забил 22 гола в прошлом сезоне и, похоже, готов превзойти этот результат на этот раз. Он уже забил 18 голов в 35 матчах – ровно столько же он забил в сезонах 18/19, 19/20 и 20/21 вместе взятых. Похоже, он пошел по стопам своего кумира – Криштиану Роналду.