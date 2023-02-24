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Винисиус поставил новую для себя цель на этот сезон. И уже почти ее достиг

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Согласно отчету ABC Deportes, Винисиус Жуниор усердно работает над своей техникой удара и завершающими навыками, стремясь забить 30 голов за сезон. Бразилец забил 22 гола в прошлом сезоне и, похоже, готов превзойти этот результат на этот раз. Он уже забил 18 голов в 35 матчах – ровно столько же он забил в сезонах 18/19, 19/20 и 20/21 вместе взятых. Похоже, он пошел по стопам своего кумира – Криштиану Роналду.

3 комментария

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3fz64j5nvq
Ответ Андрей Хенто
Вполне может ставить перед собой цель в 30 голов в этом сезоне, у него для этого есть абсолютно все, главное не пижонить, как в матче против Осасуны.
Это точно 💯
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Вполне может ставить перед собой цель в 30 голов в этом сезоне, у него для этого есть абсолютно все, главное не пижонить, как в матче против Осасуны.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
asker15041993
Вини - восходящая звезда Мадрида!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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