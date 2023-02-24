Восходящая звезда Эндрик был замечен в слезах после очередного невнятного матча за «Палмейрас». 16-летний футболист был заменен на 60-й минуте игры при счете 2:0 в пользу его команды против «Ред Булл Брагантино».

Эндрик не может забить уже в десятом матче подряд.

«Да, это правда, он закрыл лицо, потому что плакал», - подтвердил главный тренер «Палмейрас» Абель Феррейра.

«Я не его отец, но нужно было его обнять. Эндрику следует сохранять спокойствие, никому не нравится критика, на него оказывается сильное давление, он пытается с ним бороться. Голы придут в нужный момент».

Эндрик считается одним из самых многообещающих бразильских игроков. Он уже подписал соглашение с мадридским «Реалом» и присоединится к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.