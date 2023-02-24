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Повод для беспокойства: Эндрик не забивает в 10 матчах подряд – «Реал» подписал его за 60 млн евро

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Восходящая звезда Эндрик был замечен в слезах после очередного невнятного матча за «Палмейрас». 16-летний футболист был заменен на 60-й минуте игры при счете 2:0 в пользу его команды против «Ред Булл Брагантино».

Эндрик не может забить уже в десятом матче подряд.

«Да, это правда, он закрыл лицо, потому что плакал», - подтвердил главный тренер «Палмейрас» Абель Феррейра.

«Я не его отец, но нужно было его обнять. Эндрику следует сохранять спокойствие, никому не нравится критика, на него оказывается сильное давление, он пытается с ним бороться. Голы придут в нужный момент».

Эндрик считается одним из самых многообещающих бразильских игроков. Он уже подписал соглашение с мадридским «Реалом» и присоединится к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

3 комментария

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Ummash
Да пацан еще Придет его время самое главное он хочет играть на высоком уровне 2 года назад Винисюса то же критиковали что он не может завершит голом атаку а теперь у него получается
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grek087
Чуваку 16 лет. Чего от него хотят?! В его возрасте за счастье должно быть получать по 5-10 минут в матче. А он выходит в старте профессиональной команды. Это космос по идее
+2
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+2
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Андрей Хенто
Было бы странно ждать от 16-летнего игрока голов в каждом матче, мне больше нравится, что он не боится брать игру на себя, идти в дриблинг, да и не везёт ему в завершении. Главное, что он получает стабильную игровую практику, а все остальное ещё придёт.
+4
0
+4
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