Давид Алаба попросил о замене в середине первого тайма матча между «Ливерпулем» и «Мадридом». Королевский клуб на своем официальном сайте подтвердил, что у футболиста диагностировали повреждение мышц в дистальной трети бицепса правой бедренной кости.

Плохие новости и у Родриго: он тоже покинул газон «Энфилда» раньше времени, потому что получил травму левой грушевидной мышцы.

По данным испанских СМИ, Алаба может пропустить месяц, а Родриго 10 дней. Клуб сроков восстановления на официальном сайте не обозначал.

Оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку команды перед дерби.