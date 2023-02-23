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«Реал Мадрид» сообщил о состоянии Алабы и Родриго – новости плохие

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Давид Алаба попросил о замене в середине первого тайма матча между «Ливерпулем» и «Мадридом». Королевский клуб на своем официальном сайте подтвердил, что у футболиста диагностировали повреждение мышц в дистальной трети бицепса правой бедренной кости.

Плохие новости и у Родриго: он тоже покинул газон «Энфилда» раньше времени, потому что получил травму левой грушевидной мышцы.

По данным испанских СМИ, Алаба может пропустить месяц, а Родриго 10 дней. Клуб сроков восстановления на официальном сайте не обозначал.

Оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку команды перед дерби.

3 комментария

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Андрей Хенто
Родриго - большая потеря для Мадрида, да, ему не всегда хватает стабильности, но зачастую он очень хорошо проявляет себя в таких матчах. Здоровья им и скорейшего возвращения на поле.
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HI MARS
Оба тренировались в помещении.Не надо истерить
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shark308
😩😩😩😩
Решающий отрезок сезона, травмы ни к чему сейчас! Алаба-очень большая потеря!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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