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Хесус Хиль Мансано рассудит мадридское дерби

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Очередное мадридское дерби состоится 26 февраля на «Сантьяго Бернабеу» - «Реал Мадрид» обязан побеждать, если хочет сохранить шансы догнать лидера чемпионата – «Барселону», от которого сейчас отстает на 8 очков.

Для подопечных Диего Сименоне матч тоже принципиальный, поскольку пока они занимают четвертую строчку в Ла Лиге, а «Бетис» наступает им на пятки в надежде лишить места в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Этот непростой матч рассудит Хесус Хиль Мансано, а за VAR будет отвечать Сантьяго Хаиме Латре.

Хиль Мансано за 11 сезонов и 205 матчей в Ла Лиге еще ни разу не работал на дерби.

В чемпионате Испании он 37 раз судил «Реал Мадрид» (30 побед, 4 ничьи, 3 поражения) и 27 раз «Атлетико» (15 побед, 6 ничьих, 6 поражений).

«Мадриду» арбитр показал 75 желтых карточек и 94 их соперникам, а баланс «Атлетико» 79 против 66. «Сливочные» получили от Хиль Мансано 4 красные карточки, а их соперники – 3. У «красно-белых» 2 удаления, как и у их противников.

В пользу «Реала» арбитр назначал 12 пенальти, а в их ворота – 7. У «Атлетико» баланс 2 к 2.

В этом сезоне Хиль Мансано дважды работал на матчах «Мадрида», команда Анчелотти одержала две победы. Игру «Атлетико» Хиль Мансано судил один раз, команда Симеоне тоже покинула поле в статусе победителя.

3 комментария

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дамьен
Игра состоится 25го февраля
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белошип
ручного каталонца ставить на дерби?
Лапорта зря время не теряет)
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Андрей Хенто
Надеюсь, что после игры мы будем обсуждать футбол, а не действия арбитра.
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