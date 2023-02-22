В перерыве матча Лиги чемпионов с «Боруссией Менхенгладбах» (сезон-2020/21) Карим Бензема был очень недоволен игрой Винисиуса. Настолько, что говорил партнерам не пасовать на бразильца.

Слова нападающего расшифровали французские медиа. «Он делает то, что хочет. Брат, не пасуй ему, мамой прошу. Он играет против нас», – сказал Бензема Ферлану Менди.

Во втором тайме Менди сделал Винисиусу лишь три паса. А сам Бензема ни разу не сыграл на бразильца. Сейчас Карим и Вини – лучшие бомбардиры «Реала», генерирующие больше половины голов команды.

В последней игре против «Ливерпуля» Бензема и Винисиус сделали по дублю. Болельщики заметили что во время второго гола Карим показывал на Вини, символизируя, что в этом мяче большая заслуга бразильца.

За 2 года многое изменилось.