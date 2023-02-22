«Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль» со счетом 5:2.

Куртуа в том матче привез гол в собственные ворота, за что голкипера даже подколол Дани Себальос.

После игры Тибо прокомментировал результат встречи:

«Мадрид» всегда будет бороться до конца. Думаю, что «Ливерпуль» уже не та команда, что была в прошлом году, надо быть честным. Сейчас они более уязвимы в защите. «Мадрид» всегда будет одним из фаворитов. Посмотрим, как далеко мы зайдем».

Тибо продолжил свою мысль уже в интервью телеканалу CBS Sports:

«Карим сказал: «Мы точно можем забить два или три гола». Что в итоге и произошло. Они уязвимы. Они высоко прессингуют, оставляя много пространства сзади. Когда ты выбираешься из-под прессинга, появляется много пространства для атаки. Очевидно, у нас в команде есть быстрые игроки, способные организовать контратаку. Но в прошлом году против «Челси» мы думали так же, но внезапно они повели 0:3 на «Бернабеу». Случиться может все. Мы должны быть осторожны, особенно с этим новым правилом о выездном голе. Нельзя расслабляться».

Перед ответным матчем на «Сантьяго Бернабеу» у «Мадрида», безусловно, есть преимущество. В футболе бывает всякое, Куртуа прав в том, что «Реалу» не стоит заранее мнить себя победителем.

Согласны с мнением Тибо?