▶️ Фанаты «Ливерпуля» устроили «Реалу» салют в ночь перед матчем. А где была полиция? 👮
Вы уже слышали, что болельщики «Ливерпуля» отметили победу «Реала» еще накануне, когда мадридцы только заселились в отель.
Можно было бы подумать, что английские фанаты хотели устроить бессонную ночь игрокам королевского клуба, но судя по вчерашнему матчу, в этом не было никакого смысла.
Получилось громко и красочно.
Учитывая то, что это не первый, и даже не пятый случай, то может быть пора обзавестись патрульной машиной возле отеля?
А за кого вы болеете, помимо мадридцев?
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