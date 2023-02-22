▶️ Фанаты «Ливерпуля» устроили «Реалу» салют в ночь перед матчем. А где была полиция? 👮

Вы уже слышали, что болельщики «Ливерпуля» отметили победу «Реала» еще накануне, когда мадридцы только заселились в отель.

Можно было бы подумать, что английские фанаты хотели устроить бессонную ночь игрокам королевского клуба, но судя по вчерашнему матчу, в этом не было никакого смысла.

Получилось громко и красочно.

Учитывая то, что это не первый, и даже не пятый случай, то может быть пора обзавестись патрульной машиной возле отеля?

А за кого вы болеете, помимо мадридцев?