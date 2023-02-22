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▶️ Фанаты «Ливерпуля» устроили «Реалу» салют в ночь перед матчем. А где была полиция? 👮

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Вы уже слышали, что болельщики «Ливерпуля» отметили победу «Реала» еще накануне, когда мадридцы только заселились в отель.

Можно было бы подумать, что английские фанаты хотели устроить бессонную ночь игрокам королевского клуба, но судя по вчерашнему матчу, в этом не было никакого смысла.

Получилось громко и красочно.

Учитывая то, что это не первый, и даже не пятый случай, то может быть пора обзавестись патрульной машиной возле отеля?

А за кого вы болеете, помимо мадридцев?

2 комментария

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Арслан Ахмедов
Ответ Андрей Хенто
Каждый раз одно и тоже и каждый раз Мадрид после этого добивается положительного результата.
Зато красиво:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Каждый раз одно и тоже и каждый раз Мадрид после этого добивается положительного результата.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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