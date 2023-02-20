Видео с Каримом Бензема, на котором его зацеловывает некая девушка, стало мемом: во всем виноваты фанаты «Реала»

После «Ливерпуля» пригодилось.

В матче на «Энфилде» Карим забил свои первые голы в этой Лиге чемпионов – француз оформил дубль.

После матча фанаты «Реала» нашли идеальный способ благодарить Бензема за голы: в сети завирусилось видео, на котором Бензема бесчисленное количество раз целует некая девушка – судя по тому, как выглядит Карим, а видео явно не свежее, это бывшая жена нападающего - Кора Готье.

Именно под твитом с этим видео фанаты Мадрида начали писать слова благодарности Кариму, решив что это станет доброй традицией – у видео более миллиона просмотров и несколько тысяч лайков.

Отдельное умиление вызывает тот факт, что Карим, словно маленький ребенок, явно не рад этим «поцелуйчикам».