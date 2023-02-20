Бензема = величие 🤍 Сделал дубль в ворота «Ливерпуля» и вошел в элитный клуб

Карим не сбавляет обороты.

Бензема сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Первый гол французский форвард забил после передачи Родриго и серии ошибок противника, а второй получился благодаря Модричу и Винисиусу, протащившими мяч почти через все поле. При каждой возможности Карим показывал свою решимость и потрясающую меткость.

Забив эти 2 гола, Бензема стал третьим игроком, забившим 75 голов за один клуб в Лиге чемпионов:

Месси (120);

Криштиану (105);

Бензема (75).

А также он покорил еще одну потрясающую отметку. Только два футболиста забивали в 18-ти сезонах Лиги чемпионов подряд:

Лионель Месси;

Карим Бензема.

Нападающий «Реала» уже давно вошел в историю, но продолжает пробивать новые цифры.