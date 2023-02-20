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Бензема = величие 🤍 Сделал дубль в ворота «Ливерпуля» и вошел в элитный клуб

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Карим не сбавляет обороты.

Бензема сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Первый гол французский форвард забил после передачи Родриго и серии ошибок противника, а второй получился благодаря Модричу и Винисиусу, протащившими мяч почти через все поле. При каждой возможности Карим показывал свою решимость и потрясающую меткость.

Забив эти 2 гола, Бензема стал третьим игроком, забившим 75 голов за один клуб в Лиге чемпионов:

  • Месси (120);
  • Криштиану (105);
  • Бензема (75).

А также он покорил еще одну потрясающую отметку. Только два футболиста забивали в 18-ти сезонах Лиги чемпионов подряд:

  • Лионель Месси;
  • Карим Бензема.

Нападающий «Реала» уже давно вошел в историю, но продолжает пробивать новые цифры.

13 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ VuNePonimaete
И Начо в том числе
Согласен.
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VuNePonimaete
Ответ Андрей Хенто
Модричу прям после матча должны предложить продлить контракт, сделал второй гол.
И Начо в том числе
0
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Эль Иберико
Бист, чего уж там. Как фан Атлети говорю.
+1
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alirahmatov01@gmail.com
Каждый второй матч Реала, это новый рекорд Бензема
0
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Геворг-Цветной Ара-Первый
Ответ Алланур
король 👌
Роналду двигается!
а мог бы продвигаться вперед...
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Андрей Хенто
Бензема посвятил победу Амансио 🤍🤍
+2
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белошип
Ответ Злой Руся
У кого то еще остались вопросы по поводу золотого мяча Карима и Модрича?
Разве что только у глоров судьялоны)
+3
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Андрей Хенто
Ответ VuNePonimaete
Второй гол бомба!
Модричу прям после матча должны предложить продлить контракт, сделал второй гол.
+2
-1
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Алланур
король 👌
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ZA.RMA
🤍🤍🤍
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Видади Магамедкеримов
Матч был огненный
+8
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Злой Руся
У кого то еще остались вопросы по поводу золотого мяча Карима и Модрича?
+20
-3
+17
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VuNePonimaete
Второй гол бомба!
+13
0
+13
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