Бензема = величие 🤍 Сделал дубль в ворота «Ливерпуля» и вошел в элитный клуб
Карим не сбавляет обороты.
Бензема сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Первый гол французский форвард забил после передачи Родриго и серии ошибок противника, а второй получился благодаря Модричу и Винисиусу, протащившими мяч почти через все поле. При каждой возможности Карим показывал свою решимость и потрясающую меткость.
Забив эти 2 гола, Бензема стал третьим игроком, забившим 75 голов за один клуб в Лиге чемпионов:
- Месси (120);
- Криштиану (105);
- Бензема (75).
А также он покорил еще одну потрясающую отметку. Только два футболиста забивали в 18-ти сезонах Лиги чемпионов подряд:
- Лионель Месси;
- Карим Бензема.
Нападающий «Реала» уже давно вошел в историю, но продолжает пробивать новые цифры.
а мог бы продвигаться вперед...