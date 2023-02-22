Винисиус – лучший, Куртуа – худший: оценки игроков «Реала» за матч против «Ливерпуля»

«Реал» устроил на «Энфилде» праздник для своих болельщиков.

Но сперва фанатам пришлось пройти через тревожные 14 минут, за которые «Мадрид» умудрился пропустить сразу два мяча. Второй гол «Ливерпулю» вообще помог забить Куртуа.

А затем случились привоз Алиссона и дубль Винисиуса. Вини в этом сезоне записал на свой счет уже пять голов в семи матчах Лиги чемпионов. В прошлом розыгрыше главного клубного турнира Европы бразилец забил на один мяч меньше, при этом отыграл на шесть матчей больше.

Во втором тайме «Реал» почти сразу вышел вперед – гениальная передача Модрича со штрафного во вратарскую и замыкание Милитао головой сделали свое дело.

На 55-й и 67-й минутах отличился Бензема, доведя счет до крупного. «Реал» стал первой командой в истории, которой удалось забить «Ливерпулю» на «Энфилде» пять голов в еврокубках. А Бензема стал третьим игроком, забившим 75 голов за один клуб в Лиге чемпионов. Впереди Карима лишь двое – Роналду (105) и Месси (120).

Удивительный перформанс «Мадрида» на «Энфилде» серьезно усложняет «Ливерпулю» выезд в столицу Испании.

Оценки игроков «Реала» за матч против «Ливерпуля»

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