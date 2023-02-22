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Винисиус оформил дубль в ворота «Ливерпуля». Его статистика в ЛЧ – безумие!

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В захватывающем матче плей-офф ЛЧ Винисиус оформил дубль в ворота «Ливерпуля». Забить второй гол Жуниору помог Алиссон – получилось очень курьезно.

В этом сезоне бразилец забил уже пятый гол за семь матчей в Лиге чемпионов. Его статистика не может не обрадовать поклонников «Реала». С каждым сезоном показатели Вини растут. В этом розыгрыше главного клубного турнира Европы бразилец уже забил больше, чем в прошлом сезоне.

Статистика Винисиуса в последних сезонах Лиги чемпионов:

2018/19: 4 матча, 0 голов;

2019/20: 5 матчей, 1 гол;

2020/21: 12 матчей, 3 гола;

2021/22: 13 матчей, 4 гола;

2022/23: 7 матчей, 5 голов.

Сможет ли Вини в этом сезоне ЛЧ еще больше улучшить свои показатели?

1 комментарий

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Андрей Хенто
Винисиус прекрасно играет против Ливерпуля, перевернул игру. Очень удачно играет против мерсисайдцев, два дубля и победный гол в финале.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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