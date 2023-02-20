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Что натворил Куртуа?! Подарил второй гол «Ливерпулю»

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Как такое возможно?

Сегодня «Реал» рубится с «Ливерпулем» на «Энфилде» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы открыли счет максимально быстро ― Нуньес забил пяткой на 4-й минуте. А вот второй гол мадридцы сами подарили сопернику, накосячил Куртуа.

Он принял грудью пас назад от Карвахаля, в этот момент Салах приблизился к воротам.

Тибо неосторожно задел мяч коленом и... просто подарил его Салаху! Египтянин, не раздумывая ни секунды, казнил «Мадрид» за ошибку вратаря.

Даже не верится, что Тибо допустил такое.

2 комментария

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Самандар Носиров
Тут же не 100% куртуа виноват, поля скользкая все падают подряд
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Армен Онфрой
С полем явно что-то не так, очень много игроков скользят и падают, Куртуа тоже неудачно ногу поставил, как я понял
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