Что натворил Куртуа?! Подарил второй гол «Ливерпулю»

Как такое возможно?

Сегодня «Реал» рубится с «Ливерпулем» на «Энфилде» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы открыли счет максимально быстро ― Нуньес забил пяткой на 4-й минуте. А вот второй гол мадридцы сами подарили сопернику, накосячил Куртуа.

Он принял грудью пас назад от Карвахаля, в этот момент Салах приблизился к воротам.

Тибо неосторожно задел мяч коленом и... просто подарил его Салаху! Египтянин, не раздумывая ни секунды, казнил «Мадрид» за ошибку вратаря.

Даже не верится, что Тибо допустил такое.