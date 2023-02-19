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Леау заигрывает с фанатами «Реала»? Болельщики «Мадрида» в восторге от одной публикации игрока

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Рафаэл Леау репостнул публикацию болельщика, который сделал коллаж из фотографий полузащитника «Милана», Винисиуса и Роналду.

Игроки одинаково праздновали голы:

Фанаты «Мадрида» посчитали, что таким образом Леау заигрывает с ними и с «королевским клубом»:

💭 «Еще один португалец в «Реале»? Звучит отлично!»

💭 «Наш парень».

💭 «Значит ли это, что Леау скоро перейдет в «Реал»?»

💭 «Великий Роналду влияет на нынешнее поколение игроков. Рафаэл, ты бывал в Мадриде?»

💭 «Я уже вижу, как Леау зажигает в «Реале»! Эта сторис точно что-то значит».

💭 «На что намекает Леау? Перес, кажется, Вам пытаются на что-то намекнуть».

Хотели бы увидеть полузащитника в «Мадриде»?

3 комментария

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Нефанатик
Ответ игрочишка всея руси
Куда его ставить ?
На место провокатора
0
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asker15041993
Ответ игрочишка всея руси
Куда его ставить ?
На ворота
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
Куда его ставить ?
+2
0
+2
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