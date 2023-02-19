Леау заигрывает с фанатами «Реала»? Болельщики «Мадрида» в восторге от одной публикации игрока
Рафаэл Леау репостнул публикацию болельщика, который сделал коллаж из фотографий полузащитника «Милана», Винисиуса и Роналду.
Игроки одинаково праздновали голы:
Фанаты «Мадрида» посчитали, что таким образом Леау заигрывает с ними и с «королевским клубом»:
💭 «Еще один португалец в «Реале»? Звучит отлично!»
💭 «Наш парень».
💭 «Значит ли это, что Леау скоро перейдет в «Реал»?»
💭 «Великий Роналду влияет на нынешнее поколение игроков. Рафаэл, ты бывал в Мадриде?»
💭 «Я уже вижу, как Леау зажигает в «Реале»! Эта сторис точно что-то значит».
💭 «На что намекает Леау? Перес, кажется, Вам пытаются на что-то намекнуть».
Хотели бы увидеть полузащитника в «Мадриде»?
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