Зидан стал амбассадором команды «Формулы-1» «Альпин». Но это не помешает ему возглавить клуб уже в этом сезоне

Зинедин Зидан был назначен послом команды Alpine F1 в четверг, однако француз говорит, что остается активным в мире футбола и надеется найти новую тренерскую работу.

Согласно интервью Le Figaro, бывший тренер «Реала» не исключает переезда до конца сезона.

Хотя Зидан неожиданно появился в мире Формулы-1, он не собирается уходить из футбола. В интервью Le Figaro, которое он дал после своего назначения послом команды Alpine F1, бывший тренер «Реала» говорит, что надеется вернуться к работе с командой.

Хотя его имя снова ассоциируется с «Пари Сен-Жермен», как сообщает RMC Sport, тренер считает, что может устроиться на работу до даже окончания сезона.

«Это часть нашего соглашения (с Alpine)», — сказал он.

«Если завтра мне придется присоединиться к команде, это не помешает мне продолжать работать.

«Вернуться к тренерской работе — мое желание. У меня еще есть время, но я не знаю, как долго оно продлится».

Зинедин Зидан остался без команды с тех пор, как покинул «Реал» в 2021 году. Это был его второй период во главе испанского клуба, и он завершил его чемпионским титулом.

Долгое время он считался фаворитом на смену Дидье Дешаму в сборной Франции после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Однако новый контракт французского тренера означал, что этот вариант отпал.

Его имя также тесно связано с такими клубами, как «Ювентус» и особенно «ПСЖ».

По сообщению RMC Sport, никаких контактов не было, но владельцы парижской команды рассматривают вариант с Зиданом.