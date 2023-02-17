Вспоминаем, как Криштиану назвал Анчелотти «плюшевым медвежонком» , когда тренера уволили из «Реала»

Первый этап Карло Анчелотти в «Мадриде» завершился в мае 2015 года -Флорентино Перес объявил об увольнении тренера. Тогда «сливочные» остались без трофеев, дав «Барселоне» взять требл, так что расставание с Анчелотти никого не удивило.

Однако, были и те, кто хотел и дальше видеть Карло в клубе – в их числе был и Криштиану Роналду. В интервью Marca португалец с уважением говорил о тренере и выразил желание поработать с ним в будущем.

«Он как большой плюшевый мишка, он очень чувствительный и отличный парень. Он говорил с нами каждый день, со всеми игроками. Он веселился с нами», - рассказывал Криштиану.

«Карло – прекрасный человек, и я хочу, чтобы каждый игрок получил шанс поработать с ним, потому что он невероятный человек и фантастический тренер».

Карло Анчелотти вернулся в «Реал Мадрид» в 2021 году, но к этому моменту Криштиану уже покинул клуб.