В «Реале» не понимают, почему Модрич не завершил карьеру в сборной – это может повлиять на продление его контракта с клубом

«Реал Мадрид» не исключает, что предложит Луке Модричу продлить контракт, но в клубе не понимают, почему полузащитник, которому в сентябре исполнится 38 лет, еще не завершил карьеру в сборной.

Принадлежность к национальной команде гарантирует еще около 10 матчей в сезоне, усложняя процесс восстановления для Модрича перед играми «Мадрида».

Отношения между сторонами отличные, хотя клуб и решил подождать и посмотреть, как Лука выступит в Лиге чемпионов, прежде чем предлагать ему новое соглашение.

Мечта ветерана – завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но он не готов добиться этого любой ценой. Модрич не хочет становиться запасным, кроме того, он получает щедрые предложения от других клубов.

В этом сезоне 37-летний Лука забил 6 голов и сделал 3 ассиста за 30 матчей (21 в основе) за «Реал Мадрид».