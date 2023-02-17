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В «Реале» не понимают, почему Модрич не завершил карьеру в сборной – это может повлиять на продление его контракта с клубом

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«Реал Мадрид» не исключает, что предложит Луке Модричу продлить контракт, но в клубе не понимают, почему полузащитник, которому в сентябре исполнится 38 лет, еще не завершил карьеру в сборной.

Принадлежность к национальной команде гарантирует еще около 10 матчей в сезоне, усложняя процесс восстановления для Модрича перед играми «Мадрида».

Отношения между сторонами отличные, хотя клуб и решил подождать и посмотреть, как Лука выступит в Лиге чемпионов, прежде чем предлагать ему новое соглашение.

Мечта ветерана – завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу», но он не готов добиться этого любой ценой. Модрич не хочет становиться запасным, кроме того, он получает щедрые предложения от других клубов.

В этом сезоне 37-летний Лука забил 6 голов и сделал 3 ассиста за 30 матчей (21 в основе) за «Реал Мадрид».

 

1 комментарий

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Андрей Хенто
Честно говоря, это слабый аргумент. Модрич капитан своей сборной, если он решил, что ещё готов выступать за сборную, то никак нельзя на этом делать акцент при продлении контракта. Он же сказал, что как только почувствует, что перестанет приносить пользу сборной, так сразу и завершит карьеру. Продлить обязательно надо Луку, даже со скамейки может приносить огромную пользу Мадриду. Легенда должен завершить свою карьеру на обновлённом Сантьяго Бернабеу!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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