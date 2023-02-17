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Карим Бензема может пропустить матч с «Осасуной» в субботу

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По информации авторитетного испанского издания Marca, Карим Бензема не поедет с командой в Памплону, чтобы в субботу сыграть с «Осасуной».

Нападающий получил удар в прошедшем матче с «Эльче» и сейчас испытывает дискомфорт. Ничего серьезного нет, но в «Мадриде» не намерены рисковать капитаном перед плей-офф Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Marca добавляет, что появление на поле в субботу Тони Крооса тоже под вопросом из-за гастроэнтерита.

Но есть и хорошие новости – Карло Анчелотти сможет рассчитывать на Винисиуса и Тибо Куртуа.

Ждем подтверждения в заявке Королевского клуба на матч с «Осасуной».

1 комментарий

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Андрей Хенто
Да уже многие источники, приближенные к Мадриду написали, что Карим не примет участия в матче, чтобы не получить рецидив и игра против Ливерпуля находится в приоритете.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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