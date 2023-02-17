Бензема - красавчик: поздравил с Днем святого Валентина не только свою девушку, но и двух бывших жен❤️❤️❤️

Все дружно выложили цветы в сторис.

Сейчас Бензема встречается с Джордан Озуна. Джордан родилась в 1990-м: она младше Бензема на три года. Работала в Hooters – это известная сеть американских ресторанов, в которой официантки обслуживают клиентов в полуобнаженном виде. Сейчас занимается модельным бизнесом и сотрудничает с самыми влиятельными мировыми агентствами.

У футболиста двое детей. В феврале 2014 года его первая жена Хлоя де Лоне родила дочь Мелию в Мадриде.

А через три года вторая жена Карима Кора Готье родила ему сына Ибрагима.

Все трое получили от Карима огромные букеты роз в честь Дня всех влюбленных, о чем тут же сообщили в сторис инстаграма.