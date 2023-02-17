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Бензема - красавчик: поздравил с Днем святого Валентина не только свою девушку, но и двух бывших жен❤️❤️❤️

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Все дружно выложили цветы в сторис.

Сейчас Бензема встречается с Джордан Озуна.  Джордан родилась в 1990-м: она младше Бензема на три года. Работала в Hooters – это известная сеть американских ресторанов, в которой официантки обслуживают клиентов в полуобнаженном виде. Сейчас занимается модельным бизнесом и сотрудничает с самыми влиятельными мировыми агентствами.

У футболиста двое детей. В феврале 2014 года его первая жена Хлоя де Лоне родила дочь Мелию в Мадриде.

А через три года вторая жена Карима Кора Готье родила ему сына Ибрагима.

Все трое получили от Карима огромные букеты роз в честь Дня всех влюбленных, о чем тут же сообщили в сторис инстаграма.

10 комментариев

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Д'Артаньян
Похвально, но стоило разные цветы подарить, думаю)
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Вадим Слуцкий
Если б я был Карим, я б имел трёх жён...
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rachidibrahimov
Ответ Юрий Белов
Бензема был султан, он имел 3 жён...
Дети вряд ли поймут отсылку)
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KRIPTOZOO
"О чем тут же сообщили в сториз" - лучшие слова для характеристики этого пластмассового мира.
+1
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Андрей Хенто
Молодец, что не забывает, тем более, как бы они не расстались, они матери его детей.
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FromRostov
"Они у меня три разные девушки - три разных подарка..."
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chili
Я запутался в этой Санта-Барбаре
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Юрий Белов
Бензема был султан, он имел 3 жён...
+7
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+7
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Pb-SE
Жену Вальбуэна не забыл поздравить?
+9
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privet100
Не сжигает мосты, красавчик.
+5
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