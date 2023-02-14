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Беллингем может перейти в «Мадрид», но тогда клубу придется расстаться с одной из легенд

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Неожиданный инсайд от Marca.

По данным испанского издания Marca, летом «Мадрид» готов пойти ва-банк и предложить «Дортмунду» за Джуда Беллингема целых 130 млн евро: 100 млн евро сразу и еще прописать 30 млн евро бонусов.

Однако борьба за англичанина будет тяжелой, так как основным претендентом на хавбека называют английский «Ливерпуль».

Для «сливочных», по данным источникам, есть еще одна проблема − несовместимость Беллингема с Кроосом и Модричем. Если Джуд согласится перейти в испанскую Ла Лигу, то это будет значить, что одному из них не предложат продление контракта. Скорее всего, это будет Модрич.

А вы бы променяли Кросса или Модрича на Беллингема? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Vostok16
Нет конечно, никогда.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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