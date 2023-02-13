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ФИФА назвала кандидатов в «сборную 2022 года»: там есть Роналду, но нет Винисиуса!

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FIFA представила 26 кандидатов на участие в FIFPRO Men's World 11 на 2022 год.

Вот шорт-лист.

Вратари: Алиссон, Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес.

Защитники: Жоау Канселу, Альфонсо Дэвис, Вирджил ван Дейк, Йоско Гвардиол, Ашраф Хакими, Лукас Эрнандес, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва.

Полузащитники: Джуд Беллингем, Каземиро, Кевин Де Брюйне, Энцо Фернандес, Гави, Лука Модрич, Педри, Феде Вальверде.

Нападающие: Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Лео Месси, Неймар, Криштиану Роналду.

«Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов в 2022 году, а Тони Кроос и Винисиус сыграли ключевые роли.

Бразилец, к примеру, в 2022 году забил 21 гол и сделал 18 результативных передач, но Криштиану Роналду , при всем уважении, до сих пор в списке впереди него. Еще одно сомнительное решение — поставить Джуда Беллингема или Гави впереди Крооса.

Эта награда предназначена для лучших игроков на каждой позиции и будет определяться игроками. Победители станут известны 27 февраля.

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