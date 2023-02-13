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4 матча, которые «Реал» обязан выиграть после победы на клубном чемпионате мира

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Мадридский «Реал» вернулся в Испанию после празднования победы на клубном чемпионате мира. Но впереди еще долгий сезон, несколько сложных матчей.

Вот 4 игры предстоящие игры, которые обязательно нужно выиграть:

1. 18 февраля: против «Осасуны» (Ла Лига) – чтобы сократить отставание от «Барселоны», которая оторвалась с преимуществом в 11 очков в чемпионской гонке.

2. 21 февраля: против "Ливерпуля" (1/8 финала Лиги чемпионов) - начинаем защищать наш титул в Европе.

3. 25 февраля: против «Атлетико Мадрид» (Ла Лига) – сохранить давление на «Барсу».

4. 2 марта: против «Барселоны» (полуфинал Кубка Испании) — получить шанс выиграть титул, который мы не выигрывали годами.

4 комментария

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Геннадий Чеботарев
Ответ белошип
Нужно забить на чемп,с таким фартом банкрота ЛЛ не светит в этом сезоне А вот в ЛЧ и кубке у Реала хорошие шансы на победу)
в лч для начала ливер. но не смотря на то как он в АПЛ играет,у него достаточно топ игроков,что бы решить ситуацию. это не саудиты. а эль Классико всегда эль Классико. а с нашим центром защиты я не вижу как мы будем решать эти задачи.
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Рома Мариупольский
Ответ белошип
Нужно забить на чемп,с таким фартом банкрота ЛЛ не светит в этом сезоне А вот в ЛЧ и кубке у Реала хорошие шансы на победу)
Это реал банкрот не могут себе трансферы позволить
0
-2
-2
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белошип
Нужно забить на чемп,с таким фартом банкрота ЛЛ не светит в этом сезоне
А вот в ЛЧ и кубке у Реала хорошие шансы на победу)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
almaz___________________
Мы сможем HALA MADRID 🤍
+3
0
+3
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