4 матча, которые «Реал» обязан выиграть после победы на клубном чемпионате мира
Мадридский «Реал» вернулся в Испанию после празднования победы на клубном чемпионате мира. Но впереди еще долгий сезон, несколько сложных матчей.
Вот 4 игры предстоящие игры, которые обязательно нужно выиграть:
1. 18 февраля: против «Осасуны» (Ла Лига) – чтобы сократить отставание от «Барселоны», которая оторвалась с преимуществом в 11 очков в чемпионской гонке.
2. 21 февраля: против "Ливерпуля" (1/8 финала Лиги чемпионов) - начинаем защищать наш титул в Европе.
3. 25 февраля: против «Атлетико Мадрид» (Ла Лига) – сохранить давление на «Барсу».
4. 2 марта: против «Барселоны» (полуфинал Кубка Испании) — получить шанс выиграть титул, который мы не выигрывали годами.
А вот в ЛЧ и кубке у Реала хорошие шансы на победу)