Говорит Мадрид
Блог

🔥 «Лучший футбольный клуб на планете». FIFA подкололи Супербоул, выложив картинку с сильнейшей футбольной командой в форме NFL

НФЛ НФЛ
Клубы Клубы
ФИФА ФИФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
чемпионат мира среди клубов чемпионат мира среди клубов
Футбол Футбол

🤥 Модричу идет.

Официальный твиттер-аккаунт FIFA World Cup выложил ночью забавную запись, посвященную недавней победе мадридского «Реала» в клубном чемпионате мира по футболу.

На картинке изображены лидеры «Реала» с трофеем, но одеты они в форму игроков НФЛ. Судя по всему, в главной футбольной организации решили подколоть американский Супербоул, который прошел этой ночью.

«@Realmadrid - лучший футбольный клуб на планете», - сопровождавшая картинку подпись.

Неплохо получилось, правда?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий