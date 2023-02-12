🔥 «Лучший футбольный клуб на планете». FIFA подкололи Супербоул, выложив картинку с сильнейшей футбольной командой в форме NFL

🤥 Модричу идет.

Официальный твиттер-аккаунт FIFA World Cup выложил ночью забавную запись, посвященную недавней победе мадридского «Реала» в клубном чемпионате мира по футболу.

На картинке изображены лидеры «Реала» с трофеем, но одеты они в форму игроков НФЛ. Судя по всему, в главной футбольной организации решили подколоть американский Супербоул, который прошел этой ночью.

«@Realmadrid - лучший футбольный клуб на планете», - сопровождавшая картинку подпись.

Неплохо получилось, правда?