После клубного чемпионата мира Винисиус отказался общаться с прессой. Однако дело тут не в грубости

Есть конкретная причина.

После победы «Реала» над «Аль-Хилалем» в финале клубного чемпионата мира, Винисиус отказался разговаривать с журналистами.

Когда один из представителей прессы попытался задать ему вопрос, он сказал: «Я не могу говорить».

Испанское издание Relevo сообщает, что причина такого поведения связана с планом «Реала» защитить бразильца на фоне нападок на игрока, которые окружали его в течение последних нескольких недель и широко освещались в СМИ. Клуб хочет, чтобы он какое-то время «ушел в тень».

Расистское поведение болельщиков по отношению к Винисиусу, а также празднование его голов стали горячей темой для СМИ. «Реал Мадрид» хочет, чтобы игрок сосредоточился на футболе и забыл обо всей критике.

В финале клубного ЧМ Винисиус забил 3 гола и 1 результативную передачу.