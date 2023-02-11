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🏆 32 трофей в карьере Карима Бензема! И 24 в составе «Мадрида»! Больше только у Марсело (25)

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Кубок Клубного чемпионата мира, который «Реал Мадрид» выиграл в финале против «Аль-Хилаля» стал 32-м трофеем Карима Бензема в карьере и 24-м в составе «Мадрида» - больше только у Марсело (25).

Участие француза в матче было под вопросом, он пропустил полуфинал с египетским «Аль-Ахли», но прилетел из Испании, вышел на поле в финале и стал автором одного из голов.

В конце этого сезона Карим может догнать и даже обойти Марсело по количеству трофеев в «Реале».

Поздравляем, Бензема!

1 комментарий

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Роман
Награду от ФИФА Бензема и должен выиграть.
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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