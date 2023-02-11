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🏆Сегодня Тони Кроос может в шестой раз выиграть Клубный чемпионат мира

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Тони Кроос выйдет в стартовом составе «Мадрида» в финале Клубного чемпионата мира. Тони и так является рекордсменом турнира – он выигрывал его 5 раз, а сегодня может стать шестикратным победителем.

Первая победа Крооса на Клубном чемпионате мира была в составе «Баварии» (2013г.), после чего он стал четырехкратным чемпионом в составе «Мадрида» (2014, 2016, 2017, 2018).

Дани Карвахаль, Лука Модрич, Начо и Карим Бензема сегодня могут пятикратными чемпионами мира в составе «Мадрида».

1 комментарий

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Андрей Хенто
Уже по истечении первых двадцати минут можно поздравить Тони с победой. Шикарно Мадрид начал матч, просто без шансов для своего соперника.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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