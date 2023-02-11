🏆Сегодня Тони Кроос может в шестой раз выиграть Клубный чемпионат мира

Тони Кроос выйдет в стартовом составе «Мадрида» в финале Клубного чемпионата мира. Тони и так является рекордсменом турнира – он выигрывал его 5 раз, а сегодня может стать шестикратным победителем.

Первая победа Крооса на Клубном чемпионате мира была в составе «Баварии» (2013г.), после чего он стал четырехкратным чемпионом в составе «Мадрида» (2014, 2016, 2017, 2018).

Дани Карвахаль, Лука Модрич, Начо и Карим Бензема сегодня могут пятикратными чемпионами мира в составе «Мадрида».