📹 Зидан прокатился на скейте и показал несколько простых трюков. Он все еще без работы

А ведь ему 50 лет!

Последний раз Зинедин Зидан стоял у бровки футбольного поля в качестве тренера 22 мая 2021 года, когда «Мадрид» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. Спустя пять дней на официальном сайте клуба появилось официальное заявление о том, что пути тренера и команды расходятся. С тех пор Зизу находится в поисках работы.

В любом случае, Зинедин не теряет время зря и решил освоить новую для себя деятельность − умение кататься на скейте. Зидан выложил короткий ролик, на котором видно, как он в присутствии своего друга делает короткий прокат и несколько простых трюков. Вполне неплохо, даже если не делать скидок на возраст, а ведь французу в конце июня исполнится 51 год.

Весь прошлый год прошел в ожидании того, что Зидан наконец найдет новую работу, причем оба варианта казались стопроцентными − «ПСЖ» и сборная Франции. От первого тренер отказался сам, а второй сорвался из-за продления Дидье Дешама.

Тренер не раз очерчивал пул клубов и сборных, в которых он бы согласился работать. В него вошли «Ювентус», «Мадрид» и сборная Франции. Остальные варианты − опциональные и рассматриваемые.