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Сколько денег получит «Реал» за победу в финале КЧМ? Достойная сумма

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«Реал» сыграет с «Аль-Хилялем» в финале клубного чемпионата мира в субботу.

Каков призовой фонд финала клубного чемпионата мира?

Победитель получит призовые в размере 5 миллионов долларов. «Челси» получил столько же в прошлом году.

Занявший второе место получит 4 миллиона долларов.

Матч за третье место, который состоится в субботу между «Аль-Ахли» и «Фламенго», также принесет существенную финансовую выгоду. Однако, как сообщается, сумма неизвестна. The Sporting News утверждает, что им дадут по  2,5 миллиона фунтов стерлингов и 2 миллиона долларов соответственно.

Команды, выбывшие в 1/4 финала, получат по 1 миллиону долларов, а команда, проигравшая в первом раунде, получит 500 000 долларов.

По сравнению с прошлогодним турниром призовой фонд практически идентичен. 

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