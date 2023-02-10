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Эндрик приедет в «Реал» только в 2024 году, но похоже уже готов к переезду в Мадрид: в матче за «Палмейрас» он сотворил настоящее волшебство💫💫💫

Эндрик
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Чуть-чуть не хватило до шедевра.

В декабре мадридский клуб объявил о трансфере 16-летнего нападающего «Палмейрас» Эндрика. Он присоединится к команде в июле 2024 года. Соглашение рассчитано до 2027-го и может быть продлено еще на 3 года.

Сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год.

Тем временем, 16-летний Эндрик недавно был признан лучшим молодым игроком страны, а в высшей лиге Бразилии творит настоящее волшебство.

1 комментарий

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дамьен
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