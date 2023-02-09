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🐣Радостное событие в семействе Алабы: Давид станет отцом во второй раз

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Девушка футболиста Давида Алабы Шалимар Хэппнер поделилась фотографиями в социальных сетях, на которых отчетливо видно ее округлившийся живот.

«У нас был маленький секрет – малыш №2 в пути», - написала Шалимар.

Разумеется, в комментариях девушку сразу поздравили подруги: Каролина Лима, бывшая Милитао, невеста Тибо Куртуа Мишель Герциг, жена Феде Вальверде Мина Бонино, жена Дани Карвахаля Дафни Каньисарес и девушка Карима Бензема Джордан Озуна.

Футболист и дочь знаменитого шеф-повара познакомились в 2017 году на Октоберфесте, который традиционно посещают футболисты «Баварии». Пара не афиширует свои отношения, но известно, что в 2019 году у них родился сын.

«Спасибо 2019 году за самый большой подарок, о котором я когда-либо мог мечтать», - написал в социальных сетях Давид.

Родители не показывают лица своего первенца, а в своем профиле Шалимар называет себя «мамой маленького Z».

1 комментарий

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Нефанатик
Маленький Z? Хм…
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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