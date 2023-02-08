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Винисиус Жуниор забил 50-й гол за «Реал»! Эффектно перебросил черпачком кипера в 1/2 КЧМ

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Дебютный гол бразильца на клубном чемпионате мира

Винисиус Жуниор забил первый гол «Реала» на клубном ЧМ – в полуфинале турнира пострадал «Аль-Ахли». Для самого Вини этот мяч тоже стал первым в карьере на клубном чемпионате мира. Но главное – у бразильца теперь юбилейные 50 голов за Мадрид во всех турнирах:

⚽️ 31 в Ла Лиге

⚽️ 12 в ЛЧ

⚽️ 5 в Кубке Испании

⚽️ 1 в Суперкубке Испании

⚽️ 1 в клубном ЧМ

Вини воспользовался ошибкой защитника:

Подхватил мяч у штрафной:

И красиво перебросил вратаря:

Кстати, перед матчем болельщики «Реала» хотели, чтобы бразилец остался на скамейке. Все – из-за его эгоизма:

💭 «Все имеет свои преимущества и недостатки. Посадите Винисиуса на скамейку запасных из-за его эгоизма». 💭 «Посадите Винисиуса на скамейку запасных, пока он не поработает над своим характером». 💭 «Скамейка запасных для мальчика Винисиуса. Он должен стать серьезнее». Честно говоря, сложно представить Вини на скамейке запасных. В последний раз это было еще в октябре в матче с донецким «Шахтером». Бразилец стартовал во всех остальных матчах этого сезона, кроме игры с «Касерено» в Кубке Испании.

1 комментарий

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Андрей Хенто
Сколько у Винисиуса до этого было таких попыток перебросить вратаря, но наконец-то это произошло. очень красиво, такими и должны быть юбилейными голами. А поправь реализацию хотя бы на процентов 30, уже бы был близок к первой сотне голов за Королевский клуб.
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