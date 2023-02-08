Говорит Мадрид
Блог

Фанаты «Реала» хотят, чтобы Винисиус сел на скамейку в ближайших матчах. В чем дело?

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» мы спросили болельщиков «Реала», кого из игроков они оставили бы на скамейке на этот матч.

Несмотря на то, что он был ключевым игроком Карло Анчелотти, Винисиус Жуниор был одним из самых популярных ответов.

💭 «Все имеет свои преимущества и недостатки. Посадите Винисиуса на скамейку запасных из-за его эгоизма».

💭 «Посадите Винисиуса на скамейку запасных, пока он не поработает над своим характером».

💭 «Скамейка запасных для мальчика Винисиуса. Он должен стать серьезнее».

Честно говоря, сложно представить Вини на скамейке запасных. В последний раз это было еще в октябре в матче с донецким «Шахтером».

Бразилец стартовал во всех остальных матчах этого сезона, кроме игры с «Касерено» в Кубке Испании.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merdan Ataberdiyev
Не помню когда скамейка запасных пошла кому-то в пользу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ренат Губайдуллин
Когда нам перестанут преподносить комментарии из сети, как экспертное мнение ? Кому это вообще интересно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Церебральный Сортировщик
Вот это я понимаю соцопрос) Три комментария, непонятно кем и откуда приплетенные.
Вы серьезно? Видимо по вашему резонно выдумывать всякий бред, под шумок всеобщего резонанса🤦🏻‍♂️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Измайлов
Это все понятно про характер и все такое.Но кто тогда будет остроту у ворот соперников создавать,тем более Бензема нет!Без него в составе совсем будет грусть в атаке!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Он пользуется протекцией. А протекции плевать на мнение людей
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий