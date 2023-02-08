Фанаты «Реала» хотят, чтобы Винисиус сел на скамейку в ближайших матчах. В чем дело?

В преддверии полуфинального матча клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» мы спросили болельщиков «Реала», кого из игроков они оставили бы на скамейке на этот матч.

Несмотря на то, что он был ключевым игроком Карло Анчелотти, Винисиус Жуниор был одним из самых популярных ответов.

💭 «Все имеет свои преимущества и недостатки. Посадите Винисиуса на скамейку запасных из-за его эгоизма».

💭 «Посадите Винисиуса на скамейку запасных, пока он не поработает над своим характером».

💭 «Скамейка запасных для мальчика Винисиуса. Он должен стать серьезнее».

Честно говоря, сложно представить Вини на скамейке запасных. В последний раз это было еще в октябре в матче с донецким «Шахтером».