Эндрик получил награду Samba Gold, как лучший бразильский игрок до 20 лет

15 декабря 2022 года «Реал Мадрид» объявил о приобретении прав на 16-летнего вундеркинда Эндрика. Бразилец присоединится к клубу летом 2024 года, сумма трансфера - 60 миллионов евро.

Ходят слухи, что юношу уговаривал перейти в «Реал» сам Роналдо. Он сказал про него:

«Он молодой талантливый игрок, который станет звездой. В чём нет сомнений, так это в том, что из-за его возраста Бразилия будет им наслаждаться минимум полтора года».

Эндрик в очередной раз получил признание, став обладателем награды Samba Gold лучшему молодому игроку в Бразилии.

Премия Samba Gold существует с 2008 года и вручается изданием Sambafoot.