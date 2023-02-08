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Эндрик получил награду Samba Gold, как лучший бразильский игрок до 20 лет

Эндрик
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15 декабря 2022 года «Реал Мадрид» объявил о приобретении прав на 16-летнего вундеркинда Эндрика. Бразилец присоединится к клубу летом 2024 года, сумма трансфера - 60 миллионов евро.

Ходят слухи, что юношу уговаривал перейти в «Реал» сам Роналдо. Он сказал про него:

«Он молодой талантливый игрок, который станет звездой. В чём нет сомнений, так это в том, что из-за его возраста Бразилия будет им наслаждаться минимум полтора года».

Эндрик в очередной раз получил признание, став обладателем награды Samba Gold лучшему молодому игроку в Бразилии.

Премия Samba Gold существует с 2008 года и вручается изданием Sambafoot.

1 комментарий

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Марат Измайлов
Нормально...В 16 лет получить награду лучшешо игрока до 20 лет.Будем надеяться что и дальше будет прогрессировать!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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