В Ла Лиге на Винисиуса объявили «охоту». На нем фолят сильно чаще, чем на остальных игроках во всей Европе

Но желтые карточки получает он сам.

По подсчетам испанского издания Marca на вингере «Мадрида» Винисиусе Жуниоре фолят каждые 20 минут. По сути все это превратилось в тактическое избиение конкретного игрока. И такое происходит только в Ла Лиге. Пока бразилец получает по ногам на поле, из-за его пределов Вини оскорбляют на расистской почве.

Апогея ситуация достигла в матче против «Мальорки». С игроком работало сразу двое − Пабло Маффео и Антонио Раильо. Защитники провоцировали игрока, проверяя на прочность его ноги. В какой-то момент бразилец не выдержал, за что получил желтую карточку. Параллельно с трибун футболист слышал расистские выкрики.

Уходя в подтрибунку, бразилец показал трибуна логотип на майке. После перерыва Раильо подошел к Винисиусу и попытался заставить того поцеловать лого «Мальорки». Всего в том матче на Жуниоре было зафиксировано десять фолов. Opta отрапортовала, что это рекорд с момента, когда они начали считать этот показатель.

«Вини уже получил 79 фолов, второй в этом рейтинге Неймар с 59. Винисиуса точно рассматривают отдельное тренеры-соперники», − пишет Marca.

Анчелотти точно нужна найти решение этой проблемы. Молодой и талантливый дриблер такими темпами может остаться без живого места на ногах.