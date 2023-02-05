«Атлетико» нацелился на «самого прогрессирующего» игрока «Реала». Могут подписать его бесплатно

По сообщению испанского издания ABC, «Атлетико Мадрид» нацелился на Дани Себальоса на следующее лето.

Себальос стал самым прогрессирующим игроком «Реала» в этом году и сумел стать постоянным игроком основной команды. На данный момент он стартовал в пяти из шести последних игр Ла Лиги. Во всех соревнованиях испанец забил гол и сделал четыре результативные передачи в 21 матче.

Однако летом 26-летний футболист станет свободным агентом и уже может вести переговоры с другим клубом, если он захочет.

«Реал» еще не предложил новые условия Себальосу, хотя в клубе есть ощущение, что они хотят его сохранить.