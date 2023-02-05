Говорит Мадрид
Блог

«Атлетико» нацелился на «самого прогрессирующего» игрока «Реала». Могут подписать его бесплатно

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

По сообщению испанского издания ABC, «Атлетико Мадрид» нацелился на Дани Себальоса на следующее лето.

Себальос стал самым прогрессирующим игроком «Реала» в этом году и сумел стать постоянным игроком основной команды. На данный момент он стартовал в пяти из шести последних игр Ла Лиги. Во всех соревнованиях испанец забил гол и сделал четыре результативные передачи в 21 матче.

 

Однако летом 26-летний футболист станет свободным агентом и уже может вести переговоры с другим клубом, если он захочет.

«Реал» еще не предложил новые условия Себальосу, хотя в клубе есть ощущение, что они хотят его сохранить.

В сообщениях утверждается, что Себальос предпочитает оставаться в Испании, а не подписывать контракт с зарубежным клубом. Это означает, что есть вероятность, что он присоединится к «Атлетико», если «Реал» не будет бороться за его сохранение.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Уверен, что Мадрид в скором времени продлит. Да и Себальос неоднократно сам заявлял, что хочет и в дальнейшем защищать цвета Королевского клуба. А как его имя скандировали не так давно болельщики на лучшем стадионе мира это никого не оставит равнодушным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий