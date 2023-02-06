Куртуа, Бензема и Милиато могут пропустить клубный чемпионат мира: приоритетным является  матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Последние обновления из лазарета команды.

Тибо Куртуа получил травму приводящей мышцы во время разминки перед матчем с «Мальоркой» в воскресенье. Вратарь еще не прошел тесты, но вполне вероятно, что бельгиец пропустит клубный чемпионат мира по футболу, сообщает Мигель Анхель Диас из COPE.

Очевидно, что приоритет Тибо - быть готовым к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» 21 февраля.

Что касается Карима Бензема и Эдера Милитао (оба получили травмы в матче с «Валенсией»), то они не поедут в Рабат. В зависимости от их состояния будет оцениваться, смогут ли они сыграть в финал. У француза больше шансов вернуться в состав к этому моменту.

Клубный чемпионат мира стартует для «Реала» в среду, 8 февраля. Если они обыграют «Аль-Ахли» в полуфинале, то в субботу сыграют либо с «Аль-Хилалом», либо с « Фламенго».