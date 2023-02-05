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«Реал» выбыл из гонки за чемпионство после поражения от «Мальорки»? Анчелотти отвечает

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

«Реал» потерпел третье поражение в Ла лиге от «Мальорки» и теперь рискует отстать от «Барселоны» на 8 очков, если каталонцы обыграют «Севилью» дома вечером в воскресенье.

Поскольку в этом сезоне «Барса» редко теряла очки, Карло Анчелотти спросили, выбыл ли «Реал» из чемпионской гонки.

«Сейчас самое главное — идти от игры к игре. Сейчас у нас впереди клубный чемпионат мира, нам нужно его выиграть, а после этого мы вернемся в лигу и будем бороться за нее до конца", - сказал тренер.

Анчелотти прав в том, что осталось много игр, у «Реала» впереди еще 18 матчей чемпионата. Однако мы больше не зависим от самих себя, победы в Эль-Класико нам будет недостаточно, чтобы обогнать «Барсу».

Вот как сейчас выглядит топ-5

1. Барселона - 50 очков (19 матчей)

2. Реал Мадрид - 45 очков (20 матчей) 

3. Реал Сосьедад - 39 очков (19 очков)

4. Атлетико Мадрид – 35 очков (20 игр)

5. Вильярреал - 31 очко (20 игр)

4 комментария

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Michael_the_creator
Фермерские лиги они такие
В середине сезона интрига пропадает
0
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UnforgivenX2
Ответ Sgi
Барса еще 2-3 игры проиграет точно. Сезон еще и близко не закончен
а Реал все выиграет :)?
0
-1
-1
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Real7777
я не могу понять, это Винисиус такой тугодум что не слушает Анчелотти, или это Анчелотти смотрит матчи закрытыми глазами и нечего не говорит Винисиусу?
+1
0
+1
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Sgi
Барса еще 2-3 игры проиграет точно. Сезон еще и близко не закончен
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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