«Реал» выбыл из гонки за чемпионство после поражения от «Мальорки»? Анчелотти отвечает

«Реал» потерпел третье поражение в Ла лиге от «Мальорки» и теперь рискует отстать от «Барселоны» на 8 очков, если каталонцы обыграют «Севилью» дома вечером в воскресенье.

Поскольку в этом сезоне «Барса» редко теряла очки, Карло Анчелотти спросили, выбыл ли «Реал» из чемпионской гонки.

«Сейчас самое главное — идти от игры к игре. Сейчас у нас впереди клубный чемпионат мира, нам нужно его выиграть, а после этого мы вернемся в лигу и будем бороться за нее до конца", - сказал тренер.

Анчелотти прав в том, что осталось много игр, у «Реала» впереди еще 18 матчей чемпионата. Однако мы больше не зависим от самих себя, победы в Эль-Класико нам будет недостаточно, чтобы обогнать «Барсу».

Вот как сейчас выглядит топ-5

1. Барселона - 50 очков (19 матчей)

2. Реал Мадрид - 45 очков (20 матчей)

3. Реал Сосьедад - 39 очков (19 очков)

4. Атлетико Мадрид – 35 очков (20 игр)