Эндрик выиграл силовую борьбу у 26-летнего оппонента и почти отдал голевую – болельщики в восторге
Эндрик в очередной раз поразил всех тем, насколько он силен для 16-летнего парня.
В последнем матче «Палмейраса» подросток выиграл силовую борьбу у 26-летнего Эдуардо Бауэрманн, хотя дуэль казалась неравной.
Бразилец прокинул мяч и вовремя поставил корпус, нарушив равновесие оппонента, а затем чуть не отдал голевую.
Вот как болельщики мадридского «Реала» реагируют на это безумие.
💭: «С таким потенциалом у нас будет монстр на десять с лишним лет».
💭: «Это безумие, насколько он силен в возрасте 16 лет. Надеюсь, он не получит никаких серьезных травм!»
💭: «Единственное, чему вы не можете научить, это скорости, а этого у него в избытке».
Напомним, Эндрик присоединится к «Мадриду» в 2024 году.
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