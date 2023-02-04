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Эндрик выиграл силовую борьбу у 26-летнего оппонента и почти отдал голевую – болельщики в восторге

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Эндрик в очередной раз поразил всех тем, насколько он силен для 16-летнего парня.

В последнем матче «Палмейраса» подросток выиграл силовую борьбу у 26-летнего Эдуардо Бауэрманн, хотя дуэль казалась неравной.

Бразилец прокинул мяч и вовремя поставил корпус, нарушив равновесие оппонента, а затем чуть не отдал голевую.

Вот как болельщики мадридского «Реала» реагируют на это безумие.

💭: «С таким потенциалом у нас будет монстр на десять с лишним лет».

💭: «Это безумие, насколько он силен в возрасте 16 лет. Надеюсь, он не получит никаких серьезных травм!»

💭: «Единственное, чему вы не можете научить, это скорости, а этого у него в избытке».

Напомним, Эндрик присоединится к «Мадриду» в 2024 году.

1 комментарий

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g-flex
хорооош
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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