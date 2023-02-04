Бензема обратился к Пересу с просьбой относительно летнего трансферного окна. И этот запрос вполне справедлив

Карим уже не так молод.

Сообщается, что Бензема попросил Флорентино Переса об одолжении в преддверии летнего трансферного окна.

Бензема блестяще провел сезон 2021/22, выиграв с клубом свой четвертый титул Ла Лиги и пятый трофей Лиги чемпионов. Его цифры впечатляют ― Карим забил 44 раза в 46 матчах.

Однако в этом сезоне в складывается не так гладко, многочисленные травмы мешают главному нападающего «Лос Бланкос».

Согласно информации от испанского издания Fichajes, Бензема чувствует «давление» из-за того, что ему постоянно быть в форме в этом сезоне, так как в команде нет игрока с аналогичными качествами, поэтому Анчелотти полагается на него.

Сообщается, что француз «обратился с просьбой» к Пересу, он хочет, чтобы «Мадрид» подписал летом нового нападающего.

В декабре «Реал» объявил о подписании контракта с 16-летним бразильским нападающим Эндриком из «Палмейраса». Однако он присоединится к команде только в июле 2024 года, как только он достигнет совершеннолетия, поэтому Бензема остается единственным нападающим Анчелотти и на следующий сезон.