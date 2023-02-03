Анчелотти очень недоволен календарем Ла Лиги. Считает, что прямой конкурент отдыхает больше

И это действительно правда.

«Барселона» и «Мадрид» провели последние матчи в середине недели в среду и четверг соответственно. Несмотря на то, что каталонцы сыграют на день раньше, именно «сливочные» начнут матч первыми в воскресенье: «Барселона» играет свой матч против «Севильи» в 23:00, тогда как «Мадрид» с «Мальоркой» − в 16:00.

На пресс-конференции Карло Анчелотти попросили прокомментировать это неоднозначное расписание.

«Мы недовольны тем, что у нас меньше 72 часов на отдых. Это кажется несправедливым. Мы будем играть, потому что должны. Но нам нужно как минимум 72 часа отдыха», − сказал тренер.

Вдобавок к этому у «Мадрида» более сложный календарь. 8 февраля команде предстоит сыграть в полуфинале клубного чемпионата мира, тогда как «Барселоне» это не грозит.

А вы как думаете, есть ли предвзятость? Пишите в комментариях.