Говорит Мадрид
Блог

В Испании пишут, что Кроос продлит контракт с «Реалом» лишь при одном условии

Тони Кроос Тони Кроос
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

Тони Кроос входит в число семи игроков «Реала», чьи контракты истекают в конце этого сезона.

Клуб хочет продлить соглашение с Тони еще на один год, а вот сам немец рассматривает возможность ухода на пенсию. Его будущее выглядит неопределенно, Кроос пока твердо уверен лишь в одном – карьеру он закончит в «Мадриде». А когда это произойдет – загадка.

Испанское издание AS поделилось свежим инсайдом. По их информации, у немца есть одно условие – он согласится продлить контракт с «королевским клубом» только в том случае, если ему будет гарантировано место в стартовом составе.

В свои 33 года Тони остается неотъемлемой частью команды Карло Анчелотти. В этом сезоне немец принял участие в 26-ти играх «сливочных».

Матч против «Атлетика» Кроос начал на скамейке запасных. Возможно, Анчелотти просто прибег к ротации, а может, таким образом тренер дал понять, что он готов предоставить другим полузащитникам больше игрового времени. Тони появился на поле в концовке той встречи и уже через шесть минут забил гол.

Как закончится сага с контрактом немца? 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кентуки
Антонио и сам знает что ему не по силе постоянно играть в старте!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий