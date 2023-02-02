Тибо Куртуа сыграл 150 матчей с «Мадридом» в Ла Лиге

Вчерашний матч против «Валенсии» стал 150-м для Тибо Куртуа в составе «Мадрида» в Ла Лиге. Голкипер пришел в клуб летом 2018 года и добрался до этой отметки в своем пятом сезоне.

Тибо Куртуа сыграл важнейшую роль в успехах «Реала». С бельгийцем клуб дважды победил в Ла Лиге, а сам Тибо выиграл трофей Саморы по итогам сезонов 2019/20 и 2020/21.

На счету у Куртуа 99 побед в этих 150 матчах. Самым плодотворным для него был сезон 2020/21, когда он не пропустил ни одного из 38 туров домашнего чемпионата.

По окончании вчерашней игры Тибо получил памятную футболку из рук Флорентино Переса и признался:

«Мы в трех матчах подряд смогли сохранить ворота «сухими», но я бы предпочел пропустить против «Реал Сосьедад», но выиграть. Самое важное – это три очка».