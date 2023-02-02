Фанаты «Реала» выбрали состав на матч с «Валенсией». В нем нет Модрича и Крооса

Вот потенциальный стартовый состав против «Валенсии», который фанатам «Реала» понравился больше всего.

Интересно, что в него не входят Лука Модрич или Тони Кроос.

Куртуа; Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Себальос; Родриго, Бензема, Винисиус.

Эта полузащита выглядит очень свежо и динамично; однако крайне важно, чтобы Федерико Вальверде наконец восстановил свою лучшую форму.