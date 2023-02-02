Фанаты «Реала» выбрали состав на матч с «Валенсией». В нем нет Модрича и Крооса
Вот потенциальный стартовый состав против «Валенсии», который фанатам «Реала» понравился больше всего.
Интересно, что в него не входят Лука Модрич или Тони Кроос.
Куртуа; Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Себальос; Родриго, Бензема, Винисиус.
Эта полузащита выглядит очень свежо и динамично; однако крайне важно, чтобы Федерико Вальверде наконец восстановил свою лучшую форму.
❓ Какие изменения вы бы внесли в этот состав?
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