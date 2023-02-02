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Фанаты «Реала» выбрали состав на матч с «Валенсией». В нем нет Модрича и Крооса

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Вот потенциальный стартовый состав против «Валенсии», который фанатам «Реала» понравился больше всего.

Интересно, что в него не входят Лука Модрич или Тони Кроос.

Куртуа; Начо, Милитао, Рюдигер, Камавинга; Вальверде, Тчуамени, Себальос; Родриго, Бензема, Винисиус.

Эта полузащита выглядит очень свежо и динамично; однако крайне важно, чтобы Федерико Вальверде наконец восстановил свою лучшую форму.

❓ Какие изменения вы бы внесли в этот состав?

2 комментария

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Asad Nizamov
Наконец не я один об этом думаю (уважаю за их заслуги, вклад в клуб, но в этом сезоне оба не в форме, слишком статичны)
+1
0
+1
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95-shishani-95
Тчуамени надо беречь. Он только возвращается в строй после травмы. Нельзя бросать его в такой бой с ходу. Надеюсь, что Феде уже начал набирать свою лучшую форму. Успехов нам против Валенсии и всех остальных!!!
+4
0
+4
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