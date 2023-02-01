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Анчелотти заявил, что 2 игрока «Реала» должны завершить карьеру в «Мадриде». Ожидалось, что они могут уехать в Саудовскую Аравию

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Легенды этого заслуживают.

На пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» Анчелотти спросили, могут ли Бензема и Модрич отправиться в Саудовскую Аравию или США для завершения своей карьеры. Главный тренер «сливочных» не колебался, отвечая на этот вопрос:

«Модрич и Бензема — две легенды «Реала». Я думаю, что две легенды, подобные им, должны уйти в отставку в «Реале». Они должны остаться».

Медиа сообщали, что оба игрока могут уйти в конце сезона, когда истечет срок их контрактов. Однако вполне вероятно, что «Реал» предложит им новую соглашение. Этой зимой Лука уже получал крупные предложения от клубов Саудовской Аравии и МЛС, однако он отказался от всех них.

Бензема был великолепен после чемпионата мира, забив семь голов в последних семи играх, чего нельзя сказать о Модриче, который, похоже, немного теряет форму.

«Модрич многое даст нам в оставшейся части сезона, и скоро усталость от чемпионата мира будет забыта», — сказал Анчелотти в защиту хорватского игрока.

1 комментарий

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corazón blanco
Идеально завершить карьеру в 2024 году. Карим как раз добудет до приезда Эндрика + возможно кого-то ещё приобретут в линию нападения, все-таки входить в сезон с игроком, которому только исполнилось 18 лет не серьёзно. А Модрич ещё может съездить на Евро и после этого проводить их с почестями. На мой взгляд это идеальное завершение карьеры.
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