Анчелотти заявил, что 2 игрока «Реала» должны завершить карьеру в «Мадриде». Ожидалось, что они могут уехать в Саудовскую Аравию

Легенды этого заслуживают.

На пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» Анчелотти спросили, могут ли Бензема и Модрич отправиться в Саудовскую Аравию или США для завершения своей карьеры. Главный тренер «сливочных» не колебался, отвечая на этот вопрос:

«Модрич и Бензема — две легенды «Реала». Я думаю, что две легенды, подобные им, должны уйти в отставку в «Реале». Они должны остаться».

Медиа сообщали, что оба игрока могут уйти в конце сезона, когда истечет срок их контрактов. Однако вполне вероятно, что «Реал» предложит им новую соглашение. Этой зимой Лука уже получал крупные предложения от клубов Саудовской Аравии и МЛС, однако он отказался от всех них.

Бензема был великолепен после чемпионата мира, забив семь голов в последних семи играх, чего нельзя сказать о Модриче, который, похоже, немного теряет форму.

«Модрич многое даст нам в оставшейся части сезона, и скоро усталость от чемпионата мира будет забыта», — сказал Анчелотти в защиту хорватского игрока.