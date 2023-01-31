Иско уже проходил медосмотр в берлинском «Унионе». Но все сорвалось из-за огромных запросов экс-игрока «Реала»
Спортивный директор "Унион" Берлин Оливер Рунерт подтвердил сообщения о том, что Иско не подпишет контракт с немецким клубом.
«Мы бы хотели, чтобы Иско играл за нас, но у нас есть свои пределы. Сегодня эти [лимиты] были превышены, несмотря на нашу предыдущую договоренность, поэтому трансфер не состоится».
По словам высоконадежного корреспондента Bild Флориана Плеттенберга, стороны не смогли договориться о финансовых деталях сделки. Иско уже проходил медосмотр, когда переход рухнул.
Таким образом, бывший полузащитник «Реала» продолжит работу в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Севильей» был расторгнут. Поскольку он не принадлежит клубу, Иско может перейти в новую команду даже вне трансферного окна.
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