Говорит Мадрид
Блог

Иско уже проходил медосмотр в берлинском «Унионе». Но все сорвалось из-за огромных запросов экс-игрока «Реала»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Иско Иско
Футбол Футбол

Спортивный директор "Унион" Берлин Оливер Рунерт подтвердил сообщения о том, что Иско не подпишет контракт с немецким клубом.

«Мы бы хотели, чтобы Иско играл за нас, но у нас есть свои пределы. Сегодня эти [лимиты] были превышены, несмотря на нашу предыдущую договоренность, поэтому трансфер не состоится».

По словам высоконадежного корреспондента Bild Флориана Плеттенберга, стороны не смогли договориться о финансовых деталях сделки. Иско уже проходил медосмотр, когда переход рухнул.

Таким образом, бывший полузащитник «Реала» продолжит работу в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Севильей» был расторгнут. Поскольку он не принадлежит клубу, Иско может перейти в новую команду даже вне трансферного окна.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бехзод Арипов
Эх ... Может получилась бы красивая история
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алмас Кабдрашев
Агент кто у него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий