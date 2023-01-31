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4 определяющих сезон матча, которые «Реал» сыграет в ближайшие 30 дней

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Было подтверждено, что «Реал» сыграет полуфинал Кубка Испании против «Барселоны» в качестве своей первой игры в марте.

Испанская федерация подтвердила, что первый матч полуфинала Кубка Испании будет сыгран на выезде на «Камп Ноу» 2 марта 2023 года. Ответный матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» 5 апреля 2023 года.

Вот четыре матча, которые «Реал» обязательно должен выиграть в следующие 30 дней:

1. 9 февраля. Полуфинал клубного чемпионата мира.

2. 22 февраля. 1/8 Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

3. 26 февраля. Матч Ла Лиги против "Атлетико".

4. 2 марта. Полуфинал Кубка Испании против «Барселоны».

1 комментарий

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phaetton
да по всей видимости вообще все оставшиеся матчи в сезоне будут определяющими, а конкретно эти четыре будут крайне сложным отрезком, надеюсь поднажмём
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