4 определяющих сезон матча, которые «Реал» сыграет в ближайшие 30 дней
Было подтверждено, что «Реал» сыграет полуфинал Кубка Испании против «Барселоны» в качестве своей первой игры в марте.
Испанская федерация подтвердила, что первый матч полуфинала Кубка Испании будет сыгран на выезде на «Камп Ноу» 2 марта 2023 года. Ответный матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» 5 апреля 2023 года.
Вот четыре матча, которые «Реал» обязательно должен выиграть в следующие 30 дней:
1. 9 февраля. Полуфинал клубного чемпионата мира.
2. 22 февраля. 1/8 Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
3. 26 февраля. Матч Ла Лиги против "Атлетико".
4. 2 марта. Полуфинал Кубка Испании против «Барселоны».
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