😡 «Почему мы делаем вид, будто не заинтересованы в этих игроках?». Болельщики «Реала» расстроены работой клуба на трансферном рынке

Забыли про Эндрика?

Последний день трансферного окна в самом разгаре, команды пытаются укрепиться перед решающей частью сезона. Даже «Барселона», испытывающая серьезные финансовые проблемы, ищет варианты для усиления.

Тем временем, в «Реале» все тихо. Сливочные дали понять, что не планируют новых подписаний в январе.

Болельщики мадридского «Реала» долго ждали новых новостей от Флорентина Переса, но похоже, что зря. Популярные фан-аккаунты «Реала» не скрывают своего разочарования.

💭 Madridreigns: «Даже проблемная «Барселона» может сделать неплохой трансфер сегодня. Софьян Амрабат нереален. Он был великолепен во время ЧМ. Он с радостью подпишет контракт, если им удастся договориться».

💭 XavsFutbol: «Канселу, Бернарду, Гвардиол и Влахович доступны для подписаний, а у последних двух есть агенты, которые сказали, что они хотят играть за «Реал». Что мы такое готовим, почему делаем вид, будто мы не заинтересованы в этих игроках? Я не понимаю».

💭 Real Madrid Xtra: «Подпишите пару игроков».