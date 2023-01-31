Говорит Мадрид
Блог

😡 «Почему мы делаем вид, будто не заинтересованы в этих игроках?». Болельщики «Реала» расстроены работой клуба на трансферном рынке

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
Футбол Футбол

Забыли про Эндрика?

Последний день трансферного окна в самом разгаре, команды пытаются укрепиться перед решающей частью сезона. Даже «Барселона», испытывающая серьезные финансовые проблемы, ищет варианты для усиления.

Тем временем, в «Реале» все тихо. Сливочные дали понять, что не планируют новых подписаний в январе.

Болельщики мадридского «Реала» долго ждали новых новостей от Флорентина Переса, но похоже, что зря. Популярные фан-аккаунты «Реала» не скрывают своего разочарования.

💭 Madridreigns: «Даже проблемная «Барселона» может сделать неплохой трансфер сегодня. Софьян Амрабат нереален. Он был великолепен во время ЧМ. Он с радостью подпишет контракт, если им удастся договориться».

💭 XavsFutbol: «Канселу, Бернарду, Гвардиол и Влахович доступны для подписаний, а у последних двух есть агенты, которые сказали, что они хотят играть за «Реал». Что мы такое готовим, почему делаем вид, будто мы не заинтересованы в этих игроках? Я не понимаю».

💭 Real Madrid Xtra: «Подпишите пару игроков».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Согласен, тоже этого не понимаю. Надеюсь, что это затишье перед бурей на трансферном рынке от Флорентино. Очень много позиций требуют усиления. Ну а если усилений нет, то почему не доверяют молодёжи, от слова совсем. Есть же Аррибас, Винисиус Тобиас, Нико Пас шикарный футбол демонстрировал на Копе u-20 за сборную Аргентины.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий