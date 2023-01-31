Икер Касильяс продолжает завоевывать твиттер: на этот раз выложил для болельщиков головоломку. Попробуете найти ответ?

Справляются далеко не все.

Касильяс ворвался в социальные сети весьма эффектно – с сообщением о каминг-ауте, которое впоследствии оказалось результатом взлома аккаунта, но Икер и на этом не успокоился.

Теперь же экс-вратарь «Реала» неожиданно задал читателям математическую задачку на логику. Пост уже собрал почти 900 тысяч просмотров, но справляются далеко не все. Сможете дать верный ответ?