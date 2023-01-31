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Икер Касильяс продолжает завоевывать твиттер: на этот раз выложил для болельщиков головоломку. Попробуете найти ответ?

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Справляются далеко не все.

Касильяс ворвался в социальные сети весьма эффектно – с сообщением о каминг-ауте, которое впоследствии оказалось результатом взлома аккаунта, но Икер и на этом не успокоился.

Теперь же экс-вратарь «Реала» неожиданно задал читателям математическую задачку на логику. Пост уже собрал почти 900 тысяч просмотров, но справляются далеко не все. Сможете дать верный ответ?

9 комментариев

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rachidibrahimov
Ответ corazón blanco
Все-таки 96))
И то и другое получилось.
1 + 1х4 = 5
2 + 2х5 = 12
3 + 3х6 = 21
8 + 8х11 = 96
или
1 + 4 = 5
2 + 5 + 5 = 12
3 + 6 + 12 = 21
8 + 11 + 21 = 40
0
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Sodiq@Jon
96
0
0
0
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Harut Hovsepyan
Ответ kontelaki
логика решения задачи такая: x1 + x2 = x1 * x2 + x1
Ну, это же не единственное ее решение, да и вообще, так как ниже ты уже написал, что разбираешься в таких задачах, то должен знать, что почти у любой логической задачи есть несколько решений)

Я, например, смог найти ответ даже не используя второе слагаемое, а точнее, даже без слагаемых, ведь это - элементарная последовательность чисел 🤷🏻‍♂️😁
+1
0
+1
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kontelaki
Ответ kontelaki
Это задача сложная для футболистов может детей до 12 лет я не знаю у всех остальных не должно возникать проблем с такими задачами
я умею решать задачи в разы сложнее по геометрии физике
0
0
0
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kontelaki
Это задача сложная для футболистов может детей до 12 лет я не знаю у всех остальных не должно возникать проблем с такими задачами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kontelaki
логика решения задачи такая: x1 + x2 = x1 * x2 + x1
+1
0
+1
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corazón blanco
Ответ Асылбек Бабылов
40
Все-таки 96))
+3
0
+3
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kontelaki
Да, смогу правильный ответ 96
0
0
0
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Асылбек Бабылов
40
0
0
0
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