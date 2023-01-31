Икер Касильяс продолжает завоевывать твиттер: на этот раз выложил для болельщиков головоломку. Попробуете найти ответ?
Справляются далеко не все.
Касильяс ворвался в социальные сети весьма эффектно – с сообщением о каминг-ауте, которое впоследствии оказалось результатом взлома аккаунта, но Икер и на этом не успокоился.
Теперь же экс-вратарь «Реала» неожиданно задал читателям математическую задачку на логику. Пост уже собрал почти 900 тысяч просмотров, но справляются далеко не все. Сможете дать верный ответ?
1 + 1х4 = 5
2 + 2х5 = 12
3 + 3х6 = 21
8 + 8х11 = 96
или
1 + 4 = 5
2 + 5 + 5 = 12
3 + 6 + 12 = 21
8 + 11 + 21 = 40
Я, например, смог найти ответ даже не используя второе слагаемое, а точнее, даже без слагаемых, ведь это - элементарная последовательность чисел 🤷🏻♂️😁