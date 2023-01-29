«Винисиус на такое не способен»: болельщики «Реала» в восторге от одного эпизода с участием Родриго в матче против «Сосьедада»

А вот у Вини матч явно не удался.

Болельщики «Реала» обратили внимание на один эпизод матча против «Реал Сосьедад». Родриго после потери мяча 6 раз (!!!) вступал в активный прессинг и в итоге смог вернуть мяч своей команде!

Вот как отреагировали фанаты:

DennisArsln: «Люди, которые разбираются в футболе, понимают, насколько большим талантом обладает Родриго. Он уникальный игрок и может решать исход матчей лучше, чем кто-либо. Этот парень особенный».

Идкатп: «У него и Себальоса один и тот же менталитет, когда дело доходит до отбора мяча, я бы хотел, чтобы все наши игроки были такими. Он действительно много работает, и очень грустно видеть, что Вини этого не делает. Вини нужно учиться прессинговать намного чаще, не совершая фолов».

AYO: «Невероятная скорость работы».

Зизу: «Вини на такое не способен…»