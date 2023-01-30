«Сенсация на один сезон». Болельщики критикуют Винисиуса после матча с «Сосьедадом»
Матч между «Мадридом» и «Реал Сосьедад» завершился безголевой ничьей, команда Карло Анчелотти не смогла забить и теперь отстает от «Барселоны» на 5 очков.
Болельщики в Twitter остались недовольны итогом игры и особенно, низкой результативностью одного из лидеров команды.
«Это была бы легкая победа, если бы Вини не был худшим финишером в мире».
«Кто-то должен сесть с Винисиусом и вразумить его».
«Вини? На лавку».
«Успех Винисиуса закончился, боюсь, что он сенсация на один сезон. Я бы скорее ставил на Родриго».
«Очень хорошо. «Реал Мадрид» закончил матч со счетом 0:0. На пять очков отстаем от «Барселоны» в таблице. Эти упущенные Винисиусом возможности могут преследовать команду до конца сезона».
«Винисиус не может упускать такие шансы, а Бензема не должен от них отказываться».
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