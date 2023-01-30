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«Сенсация на один сезон». Болельщики критикуют Винисиуса после матча с «Сосьедадом»

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Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Матч между «Мадридом» и «Реал Сосьедад» завершился безголевой ничьей, команда Карло Анчелотти не смогла забить и теперь отстает от «Барселоны» на 5 очков.

Болельщики в Twitter остались недовольны итогом игры и особенно, низкой результативностью одного из лидеров команды.

«Это была бы легкая победа, если бы Вини не был худшим финишером в мире».

«Кто-то должен сесть с Винисиусом и вразумить его».

«Вини? На лавку».

«Успех Винисиуса закончился, боюсь, что он сенсация на один сезон. Я бы скорее ставил на Родриго».

«Очень хорошо. «Реал Мадрид» закончил матч со счетом 0:0. На пять очков отстаем от «Барселоны» в таблице. Эти упущенные Винисиусом возможности могут преследовать команду до конца сезона».

«Винисиус не может упускать такие шансы, а Бензема не должен от них отказываться».

 

7 комментариев

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Bahodur Nazarov
Vini jr лучший - нужно уважать человека.
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vill maren
Ответ Антон
Вот зря он тогда начал выеживаться со своими танцами и обвинениями в расизме. Не простят гниловатость. Я сам хуже стал к нему относиться. Думаю "продали бы его лучше". А ещё лучше - надо было продать его летом, когда он сотку стоил.
Эм, очень странные заявления, вряд ли его сольют а если сольют то будут очень сильно жалеть игрок талантливый с завершением можно поработать это не страшно, и если судить последний матч то он и родриго возили по кругу всю оборону и полузащиту, да они не показали результат но хотя бы от такой игры глаза не болели чем в прошлых матчах
+2
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+2
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Антон
Вот зря он тогда начал выеживаться со своими танцами и обвинениями в расизме. Не простят гниловатость. Я сам хуже стал к нему относиться. Думаю "продали бы его лучше". А ещё лучше - надо было продать его летом, когда он сотку стоил.
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-1
-1
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30-71
Проблема не в том,что Винини не забивает,проблема в том,что кроме него вообще никто не имеет моментов,единственый раз Родриго поздно ударил ,заблокировали. Атака ,так же как и оборона это командное действие,расчитывать только на то,что Вини будет каждый свой момент забивать,как то глупо
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VuNePonimaete
А к Кариму Бензема у них нет вопросов по этому матчу? Этот господин в момент атаки располагается в любом месте, кроме штрафной
+3
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Zombieset
Ответ corazón blanco
С одной стороны они правы, завершение Винисиуса было ужасным, но с другой, он многие моменты сам себе создавал за счёт индивидуального мастерства.
Создавал, но опять же, не завершал.
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corazón blanco
С одной стороны они правы, завершение Винисиуса было ужасным, но с другой, он многие моменты сам себе создавал за счёт индивидуального мастерства.
+10
0
+10
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