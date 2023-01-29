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«Реал» готов отпустить Модрича? Менди и Азар уйдут точно? Летние трансферные планы «Реала»

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По данным MadridistaReal и, как подтвердил другой источник, Рамон Альварес де Мон, у «Реала» летом будет плотное трансферное окно.

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Мариано наверняка уйдет, так как его контракт истекает 30 июня.

Клуб также попытается продать Хесуса Вальехо, Эдена Азара, Альваро Одриосола и Ферлана Менди.

Трансферы

Главными целями на следующее лето станут Джуд Беллингем и Фран Гарсия.

По Беллингему предстоит напряженная гонка, клубы Премьер-лиги готовы предложить ему более выгодные личные условия, так что все будет зависеть от того, что Джуд хочет сделать со своим будущим.

Что касается Гарсии, то он собирается подписать контракт на 5 миллионов евро после отказа от леверкузенского «Байера» этой зимой.

Клуб также рассматривает возможность возвращения в клуб Браима Диаса. «Милан» хочет сохранить полузащитника, но мечта Браима — добиться успеха на «Сантьяго Бернабеу».

Продление контракта

Клуб готов сохранить Тони Крооса, Начо, Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Ожидается, что Асенсио и Себальос останутся, но ситуация может измениться, если они получат более выгодные предложения из других мест. Кроос и Начо еще не решили, что делать дальше, и Мадрид готов принять любое их решение.

Есть сомнения относительно Луки Модрича, его будущее будет зависеть от его выступлений до конца сезона. Не исключено, что ветеран уйдет свободным агентом.

5 комментариев

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Charlie Adam
Нужно уже сейчас искать замену Кроосу и Модричу. Каземиро замену нашли, вполне удачно. Беллингем хороший вариант, но очень уж дорогой, как и Энцо из Бенфики. Самый надежный вариант - Киммих из Баварии и Барелла из Интера, качественная замена Кроосу и Модричу. Ну и если получиться таки урвать Мбаппе - то будет здорово, как не крути это топ форвард который забивает постоянно
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corazón blanco
Лука нужно оставлять, да, после Мундиаля он действительно выглядел тяжелым, но в матче в Кубке Короля против Атлетико отлично играл, такими опытными бойцами нельзя разбрасываться, даже в таком возрасте он может и делает разницу. Ну и хочется, чтобы Модрич завершил свою карьеру в Мадриде.
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corazón blanco
Ответ Дмитрий Туголуков
Я думаю стоит купить молодого топ форварда Мбаппе/Холланда
Как Вы себе это представляете? Нужно быть реалистом, такие трансферы просто невозможны на данный момент.
+1
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+1
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Дмитрий Туголуков
Я думаю стоит купить молодого топ форварда Мбаппе/Холланда
0
-2
-2
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Любитель пожрать
Модрича в Рому!
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-1
-1
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