«Реал» готов отпустить Модрича? Менди и Азар уйдут точно? Летние трансферные планы «Реала»

По данным MadridistaReal и, как подтвердил другой источник, Рамон Альварес де Мон, у «Реала» летом будет плотное трансферное окно.

Продажи

Мариано наверняка уйдет, так как его контракт истекает 30 июня.

Клуб также попытается продать Хесуса Вальехо, Эдена Азара, Альваро Одриосола и Ферлана Менди.

Трансферы

Главными целями на следующее лето станут Джуд Беллингем и Фран Гарсия.

По Беллингему предстоит напряженная гонка, клубы Премьер-лиги готовы предложить ему более выгодные личные условия, так что все будет зависеть от того, что Джуд хочет сделать со своим будущим.

Что касается Гарсии, то он собирается подписать контракт на 5 миллионов евро после отказа от леверкузенского «Байера» этой зимой.

Клуб также рассматривает возможность возвращения в клуб Браима Диаса. «Милан» хочет сохранить полузащитника, но мечта Браима — добиться успеха на «Сантьяго Бернабеу».

Продление контракта

Клуб готов сохранить Тони Крооса, Начо, Марко Асенсио и Дани Себальоса.

Ожидается, что Асенсио и Себальос останутся, но ситуация может измениться, если они получат более выгодные предложения из других мест. Кроос и Начо еще не решили, что делать дальше, и Мадрид готов принять любое их решение.